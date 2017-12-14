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Актриса Юлия Захарова приняла решение расстаться с гражданским мужем

Сегодня, 08:00
Актриса Юлия Захарова полюбилась зрителями после съемок в сериале "Счастливы вместе", где сыграла роль Лены Полено.

Актриса Юлия Захарова приняла решение расстаться с гражданским мужем
На днях же стало известно о том, что Юлия приняла решение расстаться со своим гражданским супругом, музыкантом Александром Дорониным, с которым прожила вместе три года. Пара даже собиралась сыграть свадьбу.

Актриса Юлия Захарова приняла решение расстаться с гражданским мужем


«Мы с Сашей больше не вместе, – рассказала 37-летняя актриса. – Расстались без ссор, просто чувства остыли...

Разрыв я переживала тяжело, все-таки это многолетняя привязанность друг к другу. Мне помогли слова из интервью актрисы Евгении Крюковой: «В судьбе каждого человека наступают моменты, когда он не понимает, что происходит. Но если ты был хорошим и открытым, то жизнь подарит тебе истинную любовь!» Поэтому оставила негатив в прошлом».

Решение о расставании было обоюдным, пара поняла, что их чувства уже остыли и решила поставить точку в отношениях.

Актриса Юлия Захарова приняла решение расстаться с гражданским мужем

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Ключевые слова: Юлия Захарова

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из сериала, Аргументы и Факты, StarHit

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