Актриса Юлия Захарова приняла решение расстаться с гражданским мужем

На днях же стало известно о том, что Юлия приняла решение расстаться со своим гражданским супругом, музыкантом Александром Дорониным, с которым прожила вместе три года. Пара даже собиралась сыграть свадьбу.«Мы с Сашей больше не вместе, – рассказала 37-летняя актриса. – Расстались без ссор, просто чувства остыли...Разрыв я переживала тяжело, все-таки это многолетняя привязанность друг к другу. Мне помогли слова из интервью актрисы Евгении Крюковой: «В судьбе каждого человека наступают моменты, когда он не понимает, что происходит. Но если ты был хорошим и открытым, то жизнь подарит тебе истинную любовь!» Поэтому оставила негатив в прошлом».Решение о расставании было обоюдным, пара поняла, что их чувства уже остыли и решила поставить точку в отношениях.