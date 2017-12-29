Стала известна правда о взаимоотношении Дженнифер Энистон с супругом

Пара вынуждена жить на два города, но их полностью устраивает такая ситуация. Друзья супругов искренне удивлены сообщениям о проблемах в их взаимоотношениях.«Они не зависят друг от друга и не стараются проводить вместе каждую минуту, но это не влияет на то количество любви и радости, которое есть между ними. Джастин и Джен не позволяют сплетням влиять на их отношения.То, что они проводят много времени по отдельности, не означает, что они собираются разводиться или что у них какие-то проблемы в отношениях. Дженнифер любит Лос-Анджелес, а Джастин привык к Нью-Йорку. Они с самого начала знали это друг про друга, и для них это никогда не было проблемой», — рассказал друг семьи.Напомним, что Дженнифер и Джастин поженились два года назад, а до этого встречались на протяжении четырех лет.