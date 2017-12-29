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Стала известна правда о взаимоотношении Дженнифер Энистон с супругом

Сегодня, 10:24
Несколько недель назад в Сети появилась информация о серьезных проблемах в семье знаменитой актрисы Дженнифер Энистон и ее супруга Джастина Теру.

Стала известна правда о взаимоотношении Дженнифер Энистон с супругом
Пара вынуждена жить на два города, но их полностью устраивает такая ситуация. Друзья супругов искренне удивлены сообщениям о проблемах в их взаимоотношениях.

Стала известна правда о взаимоотношении Дженнифер Энистон с супругом


«Они не зависят друг от друга и не стараются проводить вместе каждую минуту, но это не влияет на то количество любви и радости, которое есть между ними. Джастин и Джен не позволяют сплетням влиять на их отношения.

Стала известна правда о взаимоотношении Дженнифер Энистон с супругом


То, что они проводят много времени по отдельности, не означает, что они собираются разводиться или что у них какие-то проблемы в отношениях. Дженнифер любит Лос-Анджелес, а Джастин привык к Нью-Йорку. Они с самого начала знали это друг про друга, и для них это никогда не было проблемой», — рассказал друг семьи.

Напомним, что Дженнифер и Джастин поженились два года назад, а до этого встречались на протяжении четырех лет.

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Ключевые слова: Дженнифер Энистон, Джастин Теру

Количество просмотров: 7 956
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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