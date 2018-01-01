В семье Миланы Кержаковой часто случаются ссоры

Это очень подкосило ее, и она стала нервной и в итоге срывалась на супруге Александре. Мужчина старался всегда поддерживать любимую, но тем не менее довольно часто случались ссоры.«Саша хотел жить со своей счастливой женой и новорожденным сыном, а вместо этого — слезы, апатия. Он спрашивал, неужели я теперь хочу всю жизнь провести в таком овощном состоянии, а я, честно говоря, вообще ничего не хотела. Хотела лежать под одеялом. И совершенно не хотела изображать счастье и искать для него причины, меня аж бесили замечания в духе: надо уметь находить повод для радости, генерировать счастье внутри себя», - сообщила Милана.Теперь же в отношениях супругов все хорошо, они стараются уделять друг другу как можно больше времени, а также своему маленькому сыну.