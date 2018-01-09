С тех пор Мария не общается с мамой, а недавно ее отец оказался полностью парализованным после перенесенного инсульта. Но певица даже не спешит навестить отца и никак не комментирует данную ситуацию.
Мария Максакова не поддерживает связь с отцом, перенесшим инсульт
Сегодня, 08:00
Оперная певица Мария Максакова в настоящее время проживает в Киеве, куда отправилась за супругом Денисом Вороненковым.
Но даже после смерти мужа исполнительница решила остаться на Украине. О гибели зятя мама Марии Людмила Максакова высказалась негативно, обрадовавшись этому, что очень обидело оперную диву.
С тех пор Мария не общается с мамой, а недавно ее отец оказался полностью парализованным после перенесенного инсульта. Но певица даже не спешит навестить отца и никак не комментирует данную ситуацию.
С тех пор Мария не общается с мамой, а недавно ее отец оказался полностью парализованным после перенесенного инсульта. Но певица даже не спешит навестить отца и никак не комментирует данную ситуацию.
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Ключевые слова: Мария Максакова
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Количество просмотров: 26
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, Соцсети
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Автор фото: Instagram, Соцсети
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