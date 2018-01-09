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Мария Максакова не поддерживает связь с отцом, перенесшим инсульт

Сегодня, 08:00
Оперная певица Мария Максакова в настоящее время проживает в Киеве, куда отправилась за супругом Денисом Вороненковым.

Мария Максакова не поддерживает связь с отцом, перенесшим инсульт
Но даже после смерти мужа исполнительница решила остаться на Украине. О гибели зятя мама Марии Людмила Максакова высказалась негативно, обрадовавшись этому, что очень обидело оперную диву.

Мария Максакова не поддерживает связь с отцом, перенесшим инсульт


С тех пор Мария не общается с мамой, а недавно ее отец оказался полностью парализованным после перенесенного инсульта. Но певица даже не спешит навестить отца и никак не комментирует данную ситуацию.

Мария Максакова не поддерживает связь с отцом, перенесшим инсульт

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Ключевые слова: Мария Максакова

Количество просмотров: 26
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Соцсети

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