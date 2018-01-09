Мария Максакова не поддерживает связь с отцом, перенесшим инсульт

Но даже после смерти мужа исполнительница решила остаться на Украине. О гибели зятя мама Марии Людмила Максакова высказалась негативно, обрадовавшись этому, что очень обидело оперную диву.С тех пор Мария не общается с мамой, а недавно ее отец оказался полностью парализованным после перенесенного инсульта. Но певица даже не спешит навестить отца и никак не комментирует данную ситуацию.