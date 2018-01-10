Владимир СТеклов впервые поведал о разводе с третьей супругой

«Мы уже развелись. Причем три года назад. Так вышло… Да, не у каждого получается всю жизнь рядом с одним человеком шагать. С Людмилой, моей первой супругой и мамой Агриппины, мы вместе учились в Астраханском театральном институте. Сейчас у нас отличные отношения, хотя и разбежались в результате. Со второй женой Сашей Захаровой и с Ольгой, третьей, тоже пришлось расстаться», – сообщил Владимир.
По словам актера, он тяжело пережил развод, но открыт новым отношениям и не исключает еще одной свадьбы.