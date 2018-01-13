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Настасья Самбурская не может простить родным насилие в семье

Сегодня, 13:18
Настасья Самбурская на сегодняшний день является успешной актрисой и телеведущей.

Настасья Самбурская не может простить родным насилие в семье
Недавно же Настасья вспомнила о том, почему уехала из родного города. Она рассказала о насилии в семье и призвала своих подписчиц не мириться с побоями со стороны сильного пола.

Настасья Самбурская не может простить родным насилие в семье


«Почему мужчины поднимают на женщину руку, и стоит ли такое прощать? Почему не собрать волю в кулак, не терпеть, уже после первого случая? Почему женщины годами терпят домашнее насилие, оправдывая себя, что, мол, дети, и я одна не потяну! А ты пробовала? Потом дети психопатами вырастают! Почему у нас полстраны обыкновенные «терпилы» и мазохистки, не способные действовать? Почему вы боитесь и позволяете слабым мужикам на вас самоутверждаться? Папка мамку бил, ну и меня пусть бьют! Это становится нормой! А это не норма. Бросайте их, имейте к себе уважение!» - заявила Самбурская.

Напомним, что недавно в Сети заговорили о проблемах звезды со своим супругом, которого она выгнала из дома.

Настасья Самбурская не может простить родным насилие в семье

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Ключевые слова: Настасья Самбурская

Количество просмотров: 5 694
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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