Настасья Самбурская не может простить родным насилие в семье

Недавно же Настасья вспомнила о том, почему уехала из родного города. Она рассказала о насилии в семье и призвала своих подписчиц не мириться с побоями со стороны сильного пола.«Почему мужчины поднимают на женщину руку, и стоит ли такое прощать? Почему не собрать волю в кулак, не терпеть, уже после первого случая? Почему женщины годами терпят домашнее насилие, оправдывая себя, что, мол, дети, и я одна не потяну! А ты пробовала? Потом дети психопатами вырастают! Почему у нас полстраны обыкновенные «терпилы» и мазохистки, не способные действовать? Почему вы боитесь и позволяете слабым мужикам на вас самоутверждаться? Папка мамку бил, ну и меня пусть бьют! Это становится нормой! А это не норма. Бросайте их, имейте к себе уважение!» - заявила Самбурская.Напомним, что недавно в Сети заговорили о проблемах звезды со своим супругом, которого она выгнала из дома.