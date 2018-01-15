Иосиф Пригожин и его дочка наконец-то помирились

Некоторое время назад в студии программы "На самом деле" Иосиф встретился со своей дочкой, где попытался разрешить конфликт. Теперь же они наконец-то смогли наладить отношения и стараются, как можно чаще видеться.«Мне хочется верить, что мы поставили жирную точку во всей этой истории во время съемок программы «На самом деле», и больше мне ходить никуда не придется. После съемок у нас с дочкой состоялся разговор, мы обо всем договорились. Публичная очная ставка все-таки иногда важна, потому что люди смотрят за вами, они пользуются слухами. Но когда ты сам даешь им четкую информацию, то все вопросы исчезают и все становится на свои места», - заявил Пригожин.Даная признавалась, что после женитьбы на Валерии отец стал лучше относиться к ее детям, чем к своим.