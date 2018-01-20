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Брат Анджелины Джоли разрушил ее семью

Сегодня, 12:53
Полтора года назад общественность была шокирована, узнав о намерении развестись Анджелины Джоли и Брэда Питта.

Брат Анджелины Джоли разрушил ее семью
Причина расставания осталась секретом для всех, поэтому периодически выдвигаются различные варианты. По одной из них, брат Анджелины часто посещал дом актрисы, где даже оставался жить на несколько месяцев, это не нравилось Брэду.

Брат Анджелины Джоли разрушил ее семью


«Она неоднократно грозилась уйти от Питта, если он не поменяет своего отношения к Джеймсу», - делится инсайдер.

Анджелина всегда занимала сторону своего брата при возникновении конфликтов, что еще больше усугубляло натянутые отношения супругов.

Брат Анджелины Джоли разрушил ее семью

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Ключевые слова: Анджелина Джоли, Брэд Питт

Количество просмотров: 3 276
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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