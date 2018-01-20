Брат Анджелины Джоли разрушил ее семью

Причина расставания осталась секретом для всех, поэтому периодически выдвигаются различные варианты. По одной из них, брат Анджелины часто посещал дом актрисы, где даже оставался жить на несколько месяцев, это не нравилось Брэду.«Она неоднократно грозилась уйти от Питта, если он не поменяет своего отношения к Джеймсу», - делится инсайдер.Анджелина всегда занимала сторону своего брата при возникновении конфликтов, что еще больше усугубляло натянутые отношения супругов.