В семье Алексея Самсонова назревает скандал

В прошлом году супруги впервые стали родителями, у них родился очаровательный сын. Но в последнее время молодые родители часто ссорятся, и Юлия не раз писала, что Алексей грозится забрать у нее сына.«Это бред какой-то. Но мы ругались. Просто ругались. Мы живем вместе. Сын нормально, бегает уже. На новогодние праздники Юля ездила к родителям. У нас все нормально», - признался "СтарХиту" Самсонов.Стоит отметить, что Алексей всегда пользовался огромной популярностью среди представительниц прекрасного пола, видимо Юлия устала с этим мириться.