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В семье Алексея Самсонова назревает скандал

Сегодня, 09:11
Поклонники телепроекта "Дом-2" с интересом наблюдают за семейной парой, Алексеем Самсоновым и Юлии Щаулиной, даже после их ухода из реалити-шоу.

В семье Алексея Самсонова назревает скандал
В прошлом году супруги впервые стали родителями, у них родился очаровательный сын. Но в последнее время молодые родители часто ссорятся, и Юлия не раз писала, что Алексей грозится забрать у нее сына.

В семье Алексея Самсонова назревает скандал


«Это бред какой-то. Но мы ругались. Просто ругались. Мы живем вместе. Сын нормально, бегает уже. На новогодние праздники Юля ездила к родителям. У нас все нормально», - признался "СтарХиту" Самсонов.

Стоит отметить, что Алексей всегда пользовался огромной популярностью среди представительниц прекрасного пола, видимо Юлия устала с этим мириться.

В семье Алексея Самсонова назревает скандал

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Ключевые слова: Алексей Самсонов

Количество просмотров: 780
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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