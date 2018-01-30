Бывший муж Елены Ксенофонтовой срывается на их общей дочери

Теперь же мужчина хочет получить обратно квартиру, которую подарил Елене, отменив дарственную. Недавно актриса рассказала о том, что экс-супруг устраивает скандалы, срываясь на их общей дочери Софии.«Обычно он звонит дочери на сотовый, который я ей купила и на который кладу деньги, и сообщает о встречах. И если, не дай бог, Соня не отвечает, он устраивает скандал, якобы я не даю ей общаться с папой, – поведала Ксенофонтова. – Я соблюдаю решение суда о порядке общения дочери с отцом, хотя оно не вступило в законную силу, так как оспаривается. Если в феврале это решение не отменят, значит, так и будет продолжаться».По словам Елены, судебные разбирательства мешают ее карьере, так как она даже не может выехать на гастроли.