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Бывший муж Елены Ксенофонтовой срывается на их общей дочери

Сегодня, 12:34
Вот уже длительное время продолжаются судебные разбирательства актрисы Елены Ксенофонтовой с бывшим гражданским мужем Александром Рыжих.

Бывший муж Елены Ксенофонтовой срывается на их общей дочери
Теперь же мужчина хочет получить обратно квартиру, которую подарил Елене, отменив дарственную. Недавно актриса рассказала о том, что экс-супруг устраивает скандалы, срываясь на их общей дочери Софии.

Бывший муж Елены Ксенофонтовой срывается на их общей дочери


«Обычно он звонит дочери на сотовый, который я ей купила и на который кладу деньги, и сообщает о встречах. И если, не дай бог, Соня не отвечает, он устраивает скандал, якобы я не даю ей общаться с папой, – поведала Ксенофонтова. – Я соблюдаю решение суда о порядке общения дочери с отцом, хотя оно не вступило в законную силу, так как оспаривается. Если в феврале это решение не отменят, значит, так и будет продолжаться».

По словам Елены, судебные разбирательства мешают ее карьере, так как она даже не может выехать на гастроли.

Бывший муж Елены Ксенофонтовой срывается на их общей дочери

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Ключевые слова: Елена Ксенофонтова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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