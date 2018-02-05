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Экс-супруга Армена Джигарханяна готова заботиться о нем

Сегодня, 11:17
На прошлой неделе стало известно о срочной госпитализации знаменитого актера Армена Джигарханяна, у которого случился сердечный приступ.

Экс-супруга Армена Джигарханяна готова заботиться о нем
Именно в этот день состоялось судебное заседание касательно развода актера с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Женщина заявила, что готова ухаживать за бывшим мужем и намерена аннулировать развод.

Экс-супруга Армена Джигарханяна готова заботиться о нем


«На фоне обострения пневмонии у Армена Борисовича стало плохо с сердцем, – рассказала женщина "СтарХиту". – Я ухаживала за ним с 2009 года и знаю, как предупреждать подобные состояния. Но мне не позвонили, не спросили совета. Не имею права никого обвинять, но то, что сейчас происходит, – следствие недосмотра и халатного отношения. Где же были хваленые друзья, которые якобы во всем его поддерживают?

Экс-супруга Армена Джигарханяна готова заботиться о нем


Еще около миллиона хранилось на его сберкнижке, также имелись наличные. Когда мы расставались, он не был нищим. Но неизвестно, кто теперь распоряжается финансами. Вижу, ему плохо, я готова принять его обратно и жить вместе, но без приятелей, потому что кровать в квартире только одна! Надеюсь, он одумается, пока не поздно».

Но состояние Армена Борисовича не вызывало опасений и уже на следующий день его отправили домой.

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Ключевые слова: Армен Джигарханян, Виталина Цымбалюк-Романовская

Количество просмотров: 3 718
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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