Экс-супруга Армена Джигарханяна готова заботиться о нем

Именно в этот день состоялось судебное заседание касательно развода актера с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Женщина заявила, что готова ухаживать за бывшим мужем и намерена аннулировать развод.«На фоне обострения пневмонии у Армена Борисовича стало плохо с сердцем, – рассказала женщина "СтарХиту". – Я ухаживала за ним с 2009 года и знаю, как предупреждать подобные состояния. Но мне не позвонили, не спросили совета. Не имею права никого обвинять, но то, что сейчас происходит, – следствие недосмотра и халатного отношения. Где же были хваленые друзья, которые якобы во всем его поддерживают?Еще около миллиона хранилось на его сберкнижке, также имелись наличные. Когда мы расставались, он не был нищим. Но неизвестно, кто теперь распоряжается финансами. Вижу, ему плохо, я готова принять его обратно и жить вместе, но без приятелей, потому что кровать в квартире только одна! Надеюсь, он одумается, пока не поздно».Но состояние Армена Борисовича не вызывало опасений и уже на следующий день его отправили домой.