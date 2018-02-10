Мама Ксении Собчак всю жизнь ее критикует

В недавнем интервью Ксения призналась, что ее мама, Людмила Нарусова - очень строгий человек, из-за чего она всю жизнь страдает. Да и сейчас Ксения вынуждена терпеть критику в свой адрес от мамы.«Мама очень любит покритиковать меня при муже, любит что-то прокомментировать… Я понимаю, что она всю жизнь хотела, чтобы я была самой лучшей. Но это имеет другую сторону. Я никогда не слышала слов похвалы, которые хотела бы слышать. Я не хочу, чтобы у меня с сыном было так же. Я бы хотела научиться отпускать, не критиковать, принимать его таким, какой он есть, независимо от того, нравится мне это или нет», - поведала Собчак.Напомним, что сейчас Ксения замужем за актером Максимом Виторганом и у них подрастает очаровательный сын Платон.