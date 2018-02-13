Геннадий Хазанов рассказал о сложных взаимоотношениях с отцом

О своем родном отце Геннадий узнал чисто случайно и уже в довольно зрелом возрасте. Юморит переехал в дом, в котором проживал и его отец, но делал вид, что не узнает сына.«Так получилось, что в 36 лет я получил квартиру в 14-этажной башне на Якиманке. Понятия не имел, что в этом же доме на 6-м этаже живет мой папа, потом соседка мне рассказала. А он, я уверен, сразу меня узнал, это абсолютно точно. Он видел меня, свою внучку Алису, когда она гуляла, но сам никогда не подходил ни к ней, ни ко мне. Я его не осуждаю, у каждого в жизни есть своя мотивация, люди не совершают беспричинных поступков, значит, есть что-то такое, что помешало папе тогда.Мама не знала о том, где живет отец, сто процентов. Она нечасто гостила в моем доме. Вполне возможно, папа просто не разглядел в этой женщине ту, от которой у него есть сын. Мама никогда со мной не обсуждала его, в нашей семье было не принято. Как-то раз я попытался заговорить о папе, в начале 80-х, но быстро понял, мама не хочет беседовать на эту тему», – вспоминает Хазанов.Напомним, что сам юморист счастлив в браке с любимой женой, с которой вместе уже более сорока лет.