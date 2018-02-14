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Ольга Рапунцель готова закрыть глаза на измену Дмитрия Дмитренко

Сегодня, 15:02
Недавно стало известно о том, что Дмитрий Дмитренко изменял своей жене Ольге Рапунцель после их ссоры.

Ольга Рапунцель готова закрыть глаза на измену Дмитрия Дмитренко
В итоге поклонники телепроекта накинулись на мужчину с обвинениями, но Ольга решила за него заступиться. Она опубликовала в своем микроблоге пост, в котором попросила поклонников быть немного добрее.

Ольга Рапунцель готова закрыть глаза на измену Дмитрия Дмитренко


«Я не понимаю, как можно жить прошлым и жить вечно в обидах и негативе и быть завистливым и злым. Все болезни от обид, берегите себя, живите настоящим. Я призываю вас люди будьте добрее, нет бы порадоваться за людей, когда они Семья и ждут пополнения, умеют прощать многое друг другу и смогли сохранить семью. Вот это для меня пример и Я считаю, это настоящая любовь!», - написала Рапунцель.

Напомним, что в скором времени Ольга и Дмитрий впервые станут родителями, а за их отношениями продолжают с интересом наблюдать поклонники реалити-шоу.

Ольга Рапунцель готова закрыть глаза на измену Дмитрия Дмитренко

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Ключевые слова: Ольга Рапунцель, Дмитрий Дмитренко

Количество просмотров: 923
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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