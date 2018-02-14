Ольга Рапунцель готова закрыть глаза на измену Дмитрия Дмитренко

В итоге поклонники телепроекта накинулись на мужчину с обвинениями, но Ольга решила за него заступиться. Она опубликовала в своем микроблоге пост, в котором попросила поклонников быть немного добрее.«Я не понимаю, как можно жить прошлым и жить вечно в обидах и негативе и быть завистливым и злым. Все болезни от обид, берегите себя, живите настоящим. Я призываю вас люди будьте добрее, нет бы порадоваться за людей, когда они Семья и ждут пополнения, умеют прощать многое друг другу и смогли сохранить семью. Вот это для меня пример и Я считаю, это настоящая любовь!», - написала Рапунцель.Напомним, что в скором времени Ольга и Дмитрий впервые станут родителями, а за их отношениями продолжают с интересом наблюдать поклонники реалити-шоу.