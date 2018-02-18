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Наташа Ионова появилась на публике без обручального кольца

Сегодня, 17:24
Несколько дней назад состоялся большой концерт, организованный каналом Муз-ТВ, на котором выступила и популярная певица Наташа Ионова, более известная как Глюкоза.

Наташа Ионова появилась на публике без обручального кольца
После своего выступления исполнительница встретилась с поклонниками, которым начала раздавать автографы. Многие заметили, что на безымянном пальце правой руки Наташи нет обручального кольца.

Наташа Ионова появилась на публике без обручального кольца


"У нас все хорошо. Просто мой супруг — человек непубличный, он не любит внимания к себе, поэтому его нет и на снимках, которые я публикую на своей странице в социальной сети Instagram. Хотя он подписан на меня, следит за обновлениями, читает комментарии, которые мне оставляют пользователи, иногда обсуждает их со мной", - ответила на вопросы своих фанатов Глюкоза.

Стоит отметить, что Ионова в 2006 году сыграла свадьбу со своим избранником Александром Чистяковым, сейчас у супругов подрастают две очаровательные дочки.

Наташа Ионова появилась на публике без обручального кольца

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Ключевые слова: Наташа Ионова

Количество просмотров: 4 199
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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