Наташа Ионова появилась на публике без обручального кольца

После своего выступления исполнительница встретилась с поклонниками, которым начала раздавать автографы. Многие заметили, что на безымянном пальце правой руки Наташи нет обручального кольца."У нас все хорошо. Просто мой супруг — человек непубличный, он не любит внимания к себе, поэтому его нет и на снимках, которые я публикую на своей странице в социальной сети Instagram. Хотя он подписан на меня, следит за обновлениями, читает комментарии, которые мне оставляют пользователи, иногда обсуждает их со мной", - ответила на вопросы своих фанатов Глюкоза.Стоит отметить, что Ионова в 2006 году сыграла свадьбу со своим избранником Александром Чистяковым, сейчас у супругов подрастают две очаровательные дочки.