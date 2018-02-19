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Маша Малиновская с трудом вспоминает то время, когда ей нужен был отец

Сегодня, 09:52
Телеведущая Маша Малиновская не любит вспоминать свое детство, да и в интервью старается не обсуждать эту тему.

Маша Малиновская с трудом вспоминает то время, когда ей нужен был отец
Родители Маши развелись, когда ей было десять лет, и ее воспитанием большую часть времени занимались бабушка с дедушкой. В передаче "Звезды сошлись" телеведущая вспомнила тяжелое время из своего детства.

Маша Малиновская с трудом вспоминает то время, когда ей нужен был отец


«Я очень переживала. Плакала несколько дней. Для меня это был сильный удар. Папа военный служил в другом городе, а мы жили в Смоленске. И я не видела его несколько лет, он не звонил мне, не писал писем, не поздравлял с днем рождения. Я была на него очень обижена, потому что настал момент в моем подростковом возрасте, когда он мне был очень нужен, а его рядом не оказалось», - делится Маша.

Маша Малиновская с трудом вспоминает то время, когда ей нужен был отец


После окончания школы отец Малиновской с ней связался, с тех пор они общаются, и мужчина очень любит своего внука, с которым проводит много времени.

Маша Малиновская с трудом вспоминает то время, когда ей нужен был отец

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Ключевые слова: Маша Малиновская

Количество просмотров: 2 977
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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