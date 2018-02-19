Наталья Штурм недоумевает, зачем рассказывать ложь о ее отношениях с мамой

Знаменитость возмутилась такими обвинениями, заявив, что все это ложь. Она опубликовала фотографию с мамой, в подписи сообщив о том, что у нее с родительницей теплые отношения."Мне не понять зачем программа Нтв "Ты не поверишь" вбрасывает фейк, ложь, глупость, гадость, лезет в хорошие семьи своими вонючими руками. На фото моя мама со мной в ресте #La Mare"; мы обожаем друг друга и никогда не предавали. Вам, нтвшивники, трудно это понять. Вынюхиваете, шаритесь по чужим семьям и не найдя ничего "жареного" придумываете сами. Моя мама - я вам глотку перегрызу за неё.Она живет как у Христа за пазухой, я с 16 лет работаю, чтобы мама ни в чем не нуждалась. Ну что, не удалось получить ни у меня, ни у неё интервью?)) Плевать ей на ваши деньги, она не нуждается и презирает вашу мышиную возьню. Все ложь: моя грудь ей очень нравится, про личную жизнь мою не говорим - Маме все равно никто из них не понравится)). Она на меня богу молится, пот что таких дочерей поискать надо!", - подписала снимок Наталья.В передаче говорилось о том, что Штурм не хочет знакомить своих избранников с мамой, да и отказывается ей помогать.