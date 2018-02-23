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Виктория Романец заявила, что Евгения Феофилактова сама разрушила брак

Сегодня, 11:41
Узнав о разводе звезд телепроекта "Дом-2" Евгении Феофилактовой и Антона Гусева, поклонники реалити-шоу обвинили Викторию Романец в крахе семьи.

Виктория Романец заявила, что Евгения Феофилактова сама разрушила брак
По словам самой Виктории, она начала встречаться с Антоном, когда он с супругой уже подал заявление на развод. Романец удивляется тому, что Евгению даже не удивляли поздние приходы мужа домой.

Виктория Романец заявила, что Евгения Феофилактова сама разрушила брак


«Прежде чем начать отношения с Антоном, я сперва убедилась, что никаких чувств ц него к Евгении, кроме привычки, давно нет. Никогда бы не стала встречаться с женатым, зная, что он не уйдет из семьи.

Виктория Романец заявила, что Евгения Феофилактова сама разрушила брак


Потом он признался, что окончательно расстался с женой и предложил перейти на другой этап отношений. Не буду лукавить: сомнений не было, что во время развода он пытался наладить с супругой отношения, но я принимала это. Знаю, не все могут так быстро перестроиться – я сама после расставания еще долго общалась с Черкасовым. Но, когда мы с Антоном решили быть вместе, то просто не стали делать из этого тайну и специально прятаться. Хотя по факту штамп в его паспорте еще стоял», - заявила Виктория.

Девушка придерживается мнения, что Евгения мало внимания уделяла своему мужу, что и стало главной причиной их развода.

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Ключевые слова: Виктория Романец, Антон Гусев, Евгения Феофилактова

Количество просмотров: 4 225
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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