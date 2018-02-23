Виктория Романец заявила, что Евгения Феофилактова сама разрушила брак

По словам самой Виктории, она начала встречаться с Антоном, когда он с супругой уже подал заявление на развод. Романец удивляется тому, что Евгению даже не удивляли поздние приходы мужа домой.«Прежде чем начать отношения с Антоном, я сперва убедилась, что никаких чувств ц него к Евгении, кроме привычки, давно нет. Никогда бы не стала встречаться с женатым, зная, что он не уйдет из семьи.Потом он признался, что окончательно расстался с женой и предложил перейти на другой этап отношений. Не буду лукавить: сомнений не было, что во время развода он пытался наладить с супругой отношения, но я принимала это. Знаю, не все могут так быстро перестроиться – я сама после расставания еще долго общалась с Черкасовым. Но, когда мы с Антоном решили быть вместе, то просто не стали делать из этого тайну и специально прятаться. Хотя по факту штамп в его паспорте еще стоял», - заявила Виктория.Девушка придерживается мнения, что Евгения мало внимания уделяла своему мужу, что и стало главной причиной их развода.