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Александр Радулов и его экс-супруга часто скандалили

Сегодня, 10:17
Летом прошлого года известный хоккеист Александр Радулов развелся со своей супругой, гимнасткой Дарьей Дмитриевой через год после женитьбы.

Александр Радулов и его экс-супруга часто скандалили
Недавно Дарья призналась, что после развода пыталась наладить отношения с Александром, но они не смогли забыть друг другу обиды. Да их отношения всегда были натянутыми.

Александр Радулов и его экс-супруга часто скандалили


«Мы ругались перед разводом, даже перед свадьбой. Уже тогда начались недопонимания, неполадки в семейной жизни. Тогда он начал проявлять себя больше. Честно признаюсь, после развода мы пытались сойтись. К сожалению, безуспешно. Тогда он меня задаривал подарками, цветами – когда уже развелись. Когда он уже понял, что потерял и хотел вернуть меня. Тогда он проявил себя очень неплохо», – поведала Дмитриева.

Гимнастка заявила, что они почти каждый день ссорились и сильно ревновали друг друга, и в один момент поняли, что так дальше продолжаться не может.

Александр Радулов и его экс-супруга часто скандалили

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Ключевые слова: Александр Радулов, Дарья Дмитриева

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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