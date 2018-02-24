Александр Радулов и его экс-супруга часто скандалили

Недавно Дарья призналась, что после развода пыталась наладить отношения с Александром, но они не смогли забыть друг другу обиды. Да их отношения всегда были натянутыми.«Мы ругались перед разводом, даже перед свадьбой. Уже тогда начались недопонимания, неполадки в семейной жизни. Тогда он начал проявлять себя больше. Честно признаюсь, после развода мы пытались сойтись. К сожалению, безуспешно. Тогда он меня задаривал подарками, цветами – когда уже развелись. Когда он уже понял, что потерял и хотел вернуть меня. Тогда он проявил себя очень неплохо», – поведала Дмитриева.Гимнастка заявила, что они почти каждый день ссорились и сильно ревновали друг друга, и в один момент поняли, что так дальше продолжаться не может.