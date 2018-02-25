Валерий Сюткин признался, что предыдущие браки были большой ошибкой

Исполнитель практически в каждом интервью подчеркивает, насколько ему повезло с женой, а вот свои предыдущие браки он вспоминать не любит, да и считает их ошибкой.«Прежние браки - это не то. Я про них и не вспоминаю даже: живу с одной и для одной. Это решение, принятое 25 лет назад. Семьи, которые создавались с 70-80-е годы, существовали по другим правилам игры. Тогда нужно было просить руки девушки после первого свидания, иначе стыдно было с ней вместе вечер провести. Только до поцелуев дошли - и родители девушки сразу спрашивали: какие у тебя намерения? Так я два раза и женился», - поведал Валерий.От предыдущих браков у артиста есть взрослые сын и дочь, с которыми он тесно общается.