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Валерий Сюткин признался, что предыдущие браки были большой ошибкой

Вчера, 19:19
Певец Валерий Сюткин на протяжении двадцати пяти лет женат на своей супруге Виоле.

Валерий Сюткин признался, что предыдущие браки были большой ошибкой
Исполнитель практически в каждом интервью подчеркивает, насколько ему повезло с женой, а вот свои предыдущие браки он вспоминать не любит, да и считает их ошибкой.

Валерий Сюткин признался, что предыдущие браки были большой ошибкой


«Прежние браки - это не то. Я про них и не вспоминаю даже: живу с одной и для одной. Это решение, принятое 25 лет назад. Семьи, которые создавались с 70-80-е годы, существовали по другим правилам игры. Тогда нужно было просить руки девушки после первого свидания, иначе стыдно было с ней вместе вечер провести. Только до поцелуев дошли - и родители девушки сразу спрашивали: какие у тебя намерения? Так я два раза и женился», - поведал Валерий.

От предыдущих браков у артиста есть взрослые сын и дочь, с которыми он тесно общается.

Валерий Сюткин признался, что предыдущие браки были большой ошибкой

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Ключевые слова: Валерий Сюткин

Количество просмотров: 4 407
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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