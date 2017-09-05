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В Голливуде распалась очередная звездная пара

Вчера, 20:27
Известная актриса Алисия Сильверстоун разводится с супругом после 13 лет брака.

В Голливуде распалась очередная звездная пара
Алисия Сильверстоун и музыкант Кристофер Джареки прожили в счастливом браке более 13 лет - до бракосочетания они прожили вместе семь лет. У пары растёт шестилетний сын.

В Голливуде распалась очередная звездная пара


Разрыв супругов, в отличии от многих других голливудских пар, обойдется без скандала и грязи - Алисия и Кристофер уже заявили о том, что останутся друзьями и даже будут вместе воспитывать ребенка. Причина развода, по сообщениям западных изданий, пока остается загадкой - звезды ни разу не давали повода усомниться в искренности и крепости их семейных отношений.

В Голливуде распалась очередная звездная пара


В Голливуде распалась очередная звездная пара

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Ключевые слова: Алисия Сильверстоун

Количество просмотров: 3 549
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, daily mail, zimbio.com

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