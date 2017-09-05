В Голливуде распалась очередная звездная пара

Алисия Сильверстоун и музыкант Кристофер Джареки прожили в счастливом браке более 13 лет - до бракосочетания они прожили вместе семь лет. У пары растёт шестилетний сын.Разрыв супругов, в отличии от многих других голливудских пар, обойдется без скандала и грязи - Алисия и Кристофер уже заявили о том, что останутся друзьями и даже будут вместе воспитывать ребенка. Причина развода, по сообщениям западных изданий, пока остается загадкой - звезды ни разу не давали повода усомниться в искренности и крепости их семейных отношений.