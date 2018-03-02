Анастасия Костенко по-настоящему счастлива вопреки слухам о проблемах с мужем

Модель же все это время опровергала слухи об изменах и не переставала верить в верность своего мужа. Недавно же Анастасия решила пресечь любые разговоры о проблемах в отношениях с супругом, заявив, что по-настоящему счастлива.«Счастливый день, как и предыдущий... Да и как все — последующие. P.S. Спасибо», — написала в своем микроблоге Костенко.Напомним, что модель очень часто подвергается критике со стороны пользователей Сети, но старается не реагировать на злобные комментарии.