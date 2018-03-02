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Анастасия Костенко по-настоящему счастлива вопреки слухам о проблемах с мужем

Сегодня, 10:25
Некоторое время назад в Сети начали активно обсуждать возможную измену футболиста Дмитрия Тарасова своей супруге Анастасии Костенко.

Анастасия Костенко по-настоящему счастлива вопреки слухам о проблемах с мужем
Модель же все это время опровергала слухи об изменах и не переставала верить в верность своего мужа. Недавно же Анастасия решила пресечь любые разговоры о проблемах в отношениях с супругом, заявив, что по-настоящему счастлива.

Анастасия Костенко по-настоящему счастлива вопреки слухам о проблемах с мужем


«Счастливый день, как и предыдущий... Да и как все — последующие. P.S. Спасибо», — написала в своем микроблоге Костенко.

Напомним, что модель очень часто подвергается критике со стороны пользователей Сети, но старается не реагировать на злобные комментарии.

Анастасия Костенко по-настоящему счастлива вопреки слухам о проблемах с мужем

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Ключевые слова: Анастасия Костенко, Дмитрий Тарасов

Количество просмотров: 1 014
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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