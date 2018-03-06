Ингеборга Дапкунайте оформляет развод с супругом

В конце прошлого года актриса подала документы на развод, а бракоразводный процесс начался в начале этого года. На сайте суда появилась информация о том, что брак был расторгнут еще в прошлом месяце.Ингеборга не любит распространяться о своей личной жизни, поэтому и причины развода остаются неизвестными. Супруги сыграли свадьбу около пяти лет назад, причем муж актрисы был младше нее на десять лет.