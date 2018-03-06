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Ингеборга Дапкунайте оформляет развод с супругом

Сегодня, 08:54
Недавно стало известно о том, что известная актриса Ингеборга Дапкунайте решила расторгнуть брак со своим супругом Дмитрием Ямпольским.

Ингеборга Дапкунайте оформляет развод с супругом
В конце прошлого года актриса подала документы на развод, а бракоразводный процесс начался в начале этого года. На сайте суда появилась информация о том, что брак был расторгнут еще в прошлом месяце.

Ингеборга Дапкунайте оформляет развод с супругом


Ингеборга не любит распространяться о своей личной жизни, поэтому и причины развода остаются неизвестными. Супруги сыграли свадьбу около пяти лет назад, причем муж актрисы был младше нее на десять лет.

Ингеборга Дапкунайте оформляет развод с супругом

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Ключевые слова: Ингеборга Дапкунайте

Количество просмотров: 1 573
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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