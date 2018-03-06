Авраам Руссо смог наладить отношения с женой

Некоторое время назад в семье популярного певца Авраама Руссо возникли серьезные проблемы, он даже намеревался подавать на развод со своей супругой.

Недавно же в микроблоге исполнителя появилась фотография, на которой он позирует вместе с женой, фото сопровождают многочисленные картинки в виде сердечек.Отсюда поклонники сделали вывод, что супруги смогли разрешить все свои проблемы и снова вместе. Многие пользователи Сети обвинили пару в том, что они решили пропиариться за счет объявления о разводе.