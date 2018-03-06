Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Авраам Руссо смог наладить отношения с женой

Вчера, 15:27
Некоторое время назад в семье популярного певца Авраама Руссо возникли серьезные проблемы, он даже намеревался подавать на развод со своей супругой.

Авраам Руссо смог наладить отношения с женой
Недавно же в микроблоге исполнителя появилась фотография, на которой он позирует вместе с женой, фото сопровождают многочисленные картинки в виде сердечек.

Авраам Руссо смог наладить отношения с женой


Отсюда поклонники сделали вывод, что супруги смогли разрешить все свои проблемы и снова вместе. Многие пользователи Сети обвинили пару в том, что они решили пропиариться за счет объявления о разводе.

Авраам Руссо смог наладить отношения с женой

← Поклонники посоветовали Бритни Спирс ... Иосиф Пригожин с роскошной шевелюрой ... →

Ключевые слова: Авраам Руссо

Количество просмотров: 2 132
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Авраам Руссо пытается помириться с супругой
Андрей Гайдулян официально развелся с женой
Авраам Руссо прокомментировал свой развод
Алексей Панин поделился тем, что они с бывшей женой смогли наладить отношения
Самое популярное за неделю

Рэпер Мот провел обряд крещения новорожденного сына В конце января супруга известного рэпера Мота подарила ему очаровательного сына Соломона.
Эмили Ратаковски показала обручальное кольцо на обнаженном фото Модель Эмили Ратаковски является обладательницей стройной фигуры, что не устает демонстрировать на откровенных фотографиях.
Иосиф Пригожин с роскошной шевелюрой привел в восторг фанатов Продюсер Иосиф Пригожин счастлив в браке с популярной певицей Валерией и старается поддерживать ее во всем.
Авраам Руссо смог наладить отношения с женой Некоторое время назад в семье популярного певца Авраама Руссо возникли серьезные проблемы, он даже намеревался подавать на развод со своей супругой.
Поклонники посоветовали Бритни Спирс сделать пластику Трудные времени в жизни популярной певицы Бритни Спирс давно прошли, сейчас она счастлива в отношениях с возлюбленным Сэмом Асгари.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.