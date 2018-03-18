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Алессандра Амбросио поставила точку в отношениях с гражданским мужем

Сегодня, 12:37
Некоторое время назад западные таблоиды сообщили о том, что модель Алессандра Амбросио рассталась с избранником Джейми Мазуром, с которым прожила 13 лет.

Алессандра Амбросио поставила точку в отношениях с гражданским мужем
По словам источника, супруги долгое время пытались уладить возникшие проблемы, но видимо все таки у них ничего не получилось. Сама Амбросио никак не отреагировала на эти слухи.

Алессандра Амбросио поставила точку в отношениях с гражданским мужем


В последнее время в Сети нередко обсуждались проблемы в отношениях пары, в микроблоге звезды уже давно не публикуются совместные снимки.
Стоит отметить, что у пары есть двое детей, девятилетняя Аня Луиза и пятилетний сын Ноа Феликс.

Алессандра Амбросио поставила точку в отношениях с гражданским мужем

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Ключевые слова: Алессандра Амбросио

Количество просмотров: 2 574
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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