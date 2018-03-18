Алессандра Амбросио поставила точку в отношениях с гражданским мужем

Некоторое время назад западные таблоиды сообщили о том, что модель Алессандра Амбросио рассталась с избранником Джейми Мазуром, с которым прожила 13 лет.

По словам источника, супруги долгое время пытались уладить возникшие проблемы, но видимо все таки у них ничего не получилось. Сама Амбросио никак не отреагировала на эти слухи.В последнее время в Сети нередко обсуждались проблемы в отношениях пары, в микроблоге звезды уже давно не публикуются совместные снимки.Стоит отметить, что у пары есть двое детей, девятилетняя Аня Луиза и пятилетний сын Ноа Феликс.