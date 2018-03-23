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Супруга Алексея Самсонова намерена обратиться к психологу, чтобы решить семейные проблемы

Сегодня, 09:30
Недавно стало известно о том, что бывший участник телепроекта "Дом-2" Алексей Самсонов и его супруга Юлия находятся на грани развода.

Супруга Алексея Самсонова намерена обратиться к психологу, чтобы решить семейные проблемы
По слухам, мужчина бросил супругу и даже съехал на съемную квартиру. На днях в микроблоге Юлии появился пост, в котором она сообщила, что хочет обратиться к семейному психологу.

Супруга Алексея Самсонова намерена обратиться к психологу, чтобы решить семейные проблемы


«Мне интересно, многие ли из вас обращались к семейному психологу? Все мы знаем, кто такой семейный психолог. И даже много раз их видели. Почти в любом американском фильме, где главные герои, семейная пара, присутствует сцена у психолога. В нашей стране семейная психология пока не так популярна. Ну, как-то сложно привыкнуть к мысли, что разобраться с нашими личными отношениями может какой-то чужой дядя. Хотя многие рассказывают об успешном опыте общения с таким специалистом. Расскажите, был ли у вас опыт и улучшились ли ваши отношения? На втором фото угадайте, кто одел мне шапку. Тот, с кем планируем поход к психологу, может, перестанем ругаться», - поведала женщина.

В последнее время супруги начали много времени проводить вместе, и даже день рождения своего сына Мирона отметили вместе, так что возможно еще все обойдется.

Супруга Алексея Самсонова намерена обратиться к психологу, чтобы решить семейные проблемы

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Ключевые слова: Алексей Самсонов

Количество просмотров: 949
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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