Супруга Алексея Самсонова намерена обратиться к психологу, чтобы решить семейные проблемы

По слухам, мужчина бросил супругу и даже съехал на съемную квартиру. На днях в микроблоге Юлии появился пост, в котором она сообщила, что хочет обратиться к семейному психологу.«Мне интересно, многие ли из вас обращались к семейному психологу? Все мы знаем, кто такой семейный психолог. И даже много раз их видели. Почти в любом американском фильме, где главные герои, семейная пара, присутствует сцена у психолога. В нашей стране семейная психология пока не так популярна. Ну, как-то сложно привыкнуть к мысли, что разобраться с нашими личными отношениями может какой-то чужой дядя. Хотя многие рассказывают об успешном опыте общения с таким специалистом. Расскажите, был ли у вас опыт и улучшились ли ваши отношения? На втором фото угадайте, кто одел мне шапку. Тот, с кем планируем поход к психологу, может, перестанем ругаться», - поведала женщина.В последнее время супруги начали много времени проводить вместе, и даже день рождения своего сына Мирона отметили вместе, так что возможно еще все обойдется.