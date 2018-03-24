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Алексей Глызин заявил о том, что изменял жене

Сегодня, 20:13
Недавно в программе "Секрет на миллион" подробностями личной жизни с Лерой Кудрявцевой поделился певец Алексей Глызин.

Алексей Глызин заявил о том, что изменял жене
Исполнитель был максимально откровенным и даже решился рассказать о многочисленных изменах своим женам. Первый брак распался именно из-за его любвеобильности.

Алексей Глызин заявил о том, что изменял жене


«Была такая девушка Женя, мы познакомились во время съемок. И я мгновенно влюбился. У нее была какая-то невероятная притягательность, сексуальность. В какой-то момент понял, что так больше продолжаться не может и рассказал о происходящем жене. Она, конечно, страшно обиделась. После этого мы много лет не общались. А потом, когда в моей жизни уже появилась вторая супруга, помирились. Теперь я частый гость в ее доме», - поведал Алексей.

После краха первого брака эту же ошибку Глызин совершил и со второй супругой, но смог спасти отношения.

Алексей Глызин заявил о том, что изменял жене

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Ключевые слова: Алексей Глызин

Количество просмотров: 2 691
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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