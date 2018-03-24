Алексей Глызин заявил о том, что изменял жене

Исполнитель был максимально откровенным и даже решился рассказать о многочисленных изменах своим женам. Первый брак распался именно из-за его любвеобильности.«Была такая девушка Женя, мы познакомились во время съемок. И я мгновенно влюбился. У нее была какая-то невероятная притягательность, сексуальность. В какой-то момент понял, что так больше продолжаться не может и рассказал о происходящем жене. Она, конечно, страшно обиделась. После этого мы много лет не общались. А потом, когда в моей жизни уже появилась вторая супруга, помирились. Теперь я частый гость в ее доме», - поведал Алексей.После краха первого брака эту же ошибку Глызин совершил и со второй супругой, но смог спасти отношения.