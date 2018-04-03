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Наргиз Закирова поведала о жестоком обращении своего мужа

Сегодня, 08:32
Певица Наргиз Закирова прославилась после участия в популярном музыкальном шоу "Голос".

Наргиз Закирова поведала о жестоком обращении своего мужа
Теперь же исполнительница работает с Максимом Фадеевым, причем ее музыкальная карьера находится на высоте. Недавно же Наргиз рассказала о жизни со вторым мужем Ернуром Канайбековым, который ее нередко избивал.

Наргиз Закирова поведала о жестоком обращении своего мужа


«К сожалению, мой второй брак с самого начала терпел фиаско, и я это прекрасно понимала, но мне казалось, что, наверное, что-то можно в этом изменить. Для меня было первым маячком, что, когда я была беременна, мой супруг сильно меня толкнул, и я ударилась головой об стенку. Через какое-то время после переезда в Америку началось самое страшное, что было в моей жизни. Причина была совершенно нелепая. Я работала в ресторане. К нему приехали какие-то гости из его страны.

Наргиз Закирова поведала о жестоком обращении своего мужа


Он попросил меня сесть к ним за стол, я отказала, потому что мне это было запрещено хозяином. Он промолчал, но после работы, когда мы сели в такси, мы доехали до нашего дома… И вдруг в какой-то момент он поворачивается, бьет меня в челюсть. Я падаю у изгороди, и он начинает запинывать меня ногами. Я встала и понимаю, что я не могу закрыть рот. Он мне сказал, что это за то, что я опозорила его перед друзьями и не села с ними за стол», - вспоминает Наргиз.

После чего артистка была вынуждена обратиться в больницу, в скором времени она приняла решение развестись.

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Ключевые слова: Наргиз Закирова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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