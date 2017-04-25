За что Дмитрий Тарасов наказал Анастасию Костенко

Об этом говорили и те, кто видел их размолвки в ресторанах, когда Костенко навязывалась ему с нежностями, а он либо игнорировал, либо осаживал её в грубой форме. И тут нет ничего удивительного. Костенко финансово зависит от него целиком и полностью, а потому должна терпеть грубость и его измены.А на днях, кто-то заметил Настю в компании подруг в одном из московских ресторанов. Так вот она не просто была расстроена, а плакала по-настоящему. Есть мнение, что это связано с дочерью Тарасова Ангелиной.После того, как первая жена Тарасова опубликовала фото с дочерью Ангелиной, которая делает первые шаги в модельном бизнесе, Костенко опубликовала свой пост, где не очень хорошо отозвалась о детях-моделях.В сети поднялась шумиха, в результате которой Оксана Тарасова написала в своем инстгарам притчу о льве и собаке, а Тарасов не взял Костенко на встречу с Ангелиной.Так что, наказать свою молодую супругу и объяснить, что можно делать, а что нельзя, он вполне мог, а сейчас, пошел слух, что он и вовсе отправился отдыхать без неё.Пока подтверждений всему этому нет, но, всякое бывает… А еще, вчера закончился контракт Тарасова с Локомотивом.