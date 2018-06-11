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Ольга Бузова может разрушить брак Андрея Малахова

Сегодня, 11:10
Пользователи Сети обратили внимание на то, что в последнее время телеведущий Андрей Малахов много своего внимания уделяет Ольге Бузовой.

Ольга Бузова может разрушить брак Андрея Малахова
Причем Андрей открыто заявляет о своей симпатии к Ольге, что, конечно же, возмутило его супругу Наталью Шкулеву. В недавнем интервью Бузова призналась, что Наталья ревнует супруга к ней.

Ольга Бузова может разрушить брак Андрея Малахова


«Для меня Андрей — друг. У нас связь уже давно, то есть мы дружим не только последний год. Многое просто остается за кадром. Мы переписываемся, созваниваемся... Для меня он потрясающий человек, настоящий друг. Вчера я узнала от него удивительную историю. У Андрея и Наташи годовщина — семь лет брака. И вот он мне рассказывает, как они собирались отмечать... Наташа ему в какой-то момент сказала: «Да, в первую годовщину Малахов бежал ко мне. А на седьмой год... Андрей бежит к Бузовой в ресторан!» — заявила Бузова.

Напомним, что неделю назад Андрей и Наталья отметили седьмую годовщину свадьбы.

Ольга Бузова может разрушить брак Андрея Малахова

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Ключевые слова: Андрей Малахов, Ольга Бузова

Количество просмотров: 1 456
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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