Ольга Бузова может разрушить брак Андрея Малахова

Причем Андрей открыто заявляет о своей симпатии к Ольге, что, конечно же, возмутило его супругу Наталью Шкулеву. В недавнем интервью Бузова призналась, что Наталья ревнует супруга к ней.«Для меня Андрей — друг. У нас связь уже давно, то есть мы дружим не только последний год. Многое просто остается за кадром. Мы переписываемся, созваниваемся... Для меня он потрясающий человек, настоящий друг. Вчера я узнала от него удивительную историю. У Андрея и Наташи годовщина — семь лет брака. И вот он мне рассказывает, как они собирались отмечать... Наташа ему в какой-то момент сказала: «Да, в первую годовщину Малахов бежал ко мне. А на седьмой год... Андрей бежит к Бузовой в ресторан!» — заявила Бузова.Напомним, что неделю назад Андрей и Наталья отметили седьмую годовщину свадьбы.