Стало известно о неожиданном повороте в разводе Анджелины Джоли и Брэда Питта

Иногда дело о разводе самой знаменитой пары Голливуда всё же сдвигалось с мертвой точки, однако существенного порыва до сих пор не произошло. Зато накануне западные издания распространили информацию о новых решениях суда в отношении опеки над шестерыми детьми звезд - ранее большая часть полномочий была закреплена за Энджи, Брэду было позволено лишь иногда навещать детей в присутствии семейного психолога.Теперь же Питту официально разрешено звонить детям на их личные телефоны, то есть для разговора с ними ему больше не нужно разрешение Джоли. Также актеру увеличили время, которое он может провести наедине с детьми. "Очень важно, чтобы каждый из шести детей имел прочные и здоровые отношения не только с матерью, но и со своим отцом" - говорится в заявлении суда. Также сообщается, что если актриса будет препятствовать положенному судом общению отца и детей, её право опеки может значительно сократиться.