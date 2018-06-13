Теперь же Питту официально разрешено звонить детям на их личные телефоны, то есть для разговора с ними ему больше не нужно разрешение Джоли. Также актеру увеличили время, которое он может провести наедине с детьми. "Очень важно, чтобы каждый из шести детей имел прочные и здоровые отношения не только с матерью, но и со своим отцом" - говорится в заявлении суда. Также сообщается, что если актриса будет препятствовать положенному судом общению отца и детей, её право опеки может значительно сократиться.
Стало известно о неожиданном повороте в разводе Анджелины Джоли и Брэда Питта
Вчера, 15:39
Голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт находятся в бракоразводном процессе уже почти два года.
Иногда дело о разводе самой знаменитой пары Голливуда всё же сдвигалось с мертвой точки, однако существенного порыва до сих пор не произошло. Зато накануне западные издания распространили информацию о новых решениях суда в отношении опеки над шестерыми детьми звезд - ранее большая часть полномочий была закреплена за Энджи, Брэду было позволено лишь иногда навещать детей в присутствии семейного психолога.
Теперь же Питту официально разрешено звонить детям на их личные телефоны, то есть для разговора с ними ему больше не нужно разрешение Джоли. Также актеру увеличили время, которое он может провести наедине с детьми. "Очень важно, чтобы каждый из шести детей имел прочные и здоровые отношения не только с матерью, но и со своим отцом" - говорится в заявлении суда. Также сообщается, что если актриса будет препятствовать положенному судом общению отца и детей, её право опеки может значительно сократиться.
Теперь же Питту официально разрешено звонить детям на их личные телефоны, то есть для разговора с ними ему больше не нужно разрешение Джоли. Также актеру увеличили время, которое он может провести наедине с детьми. "Очень важно, чтобы каждый из шести детей имел прочные и здоровые отношения не только с матерью, но и со своим отцом" - говорится в заявлении суда. Также сообщается, что если актриса будет препятствовать положенному судом общению отца и детей, её право опеки может значительно сократиться.
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Ключевые слова: Анджелина Джоли, Брэд Питт
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Количество просмотров: 4 680
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: eonline.com, firstpost.com, nicematin.com
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Автор фото: eonline.com, firstpost.com, nicematin.com
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