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Риз Уизерспун с мужем готовятся к разводу

Сегодня, 08:54
Недавно западные таблоиды сообщили о том, что в отношениях знаменитой актрисы Риз Уизерспун и ее супруга Джима Тота наступили сложные времена.

Риз Уизерспун с мужем готовятся к разводу
Близкая подруга Риз рассказала журналистам о том, что супруги уже довольно длительное время пытаются наладить отношения, но пока ничего не получается. Между супругами часто случают ссоры, причем главной причиной конфликта становится работа актрисы.

Риз Уизерспун с мужем готовятся к разводу


По мнению мужчины, Риз мало времени уделяет своей семье, сосредоточившись на работе.

Стоит отметить, что пара находится в официальном браке уже семь лет, у них есть общий сын Теннеси, которому шесть лет. Также у Риз есть два ребенка от первого мужа, дочь Ава и сын Дикон.

Риз Уизерспун с мужем готовятся к разводу

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Ключевые слова: Риз Уизерспун

Количество просмотров: 702
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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