Риз Уизерспун с мужем готовятся к разводу

Близкая подруга Риз рассказала журналистам о том, что супруги уже довольно длительное время пытаются наладить отношения, но пока ничего не получается. Между супругами часто случают ссоры, причем главной причиной конфликта становится работа актрисы.По мнению мужчины, Риз мало времени уделяет своей семье, сосредоточившись на работе.Стоит отметить, что пара находится в официальном браке уже семь лет, у них есть общий сын Теннеси, которому шесть лет. Также у Риз есть два ребенка от первого мужа, дочь Ава и сын Дикон.