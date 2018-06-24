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Иван Жидков не собирается прощать экс-избранницу

Вчера, 12:37
Осенью прошлого года возлюбленная актера Ивана Жидкова Лилия Соловьева подарила ему долгожданного сына.

Иван Жидков не собирается прощать экс-избранницу
Пара поражала идиллией в отношениях, поэтому недавнее заявление девушки о расставании с Иваном шокировало пользователей Сети. И вот на днях сам Жидков подтвердил данную информацию, заявив, что не намерен прощать экс-возлюбленную.

Иван Жидков не собирается прощать экс-избранницу


«Женщина, которая хочет сохранить семью, не будет выкладывать такие посты, не будет усугублять ситуацию. Наверное, купаться во внимании, делать из меня козла (все посты не в прямую, косвенно, говорят вам, какой же я плохой) - важнее семьи. Я вам отвечаю, я делал все, что мог для семьи, сперва - для нее, потом - для себя. У Лили нет тормозов, она не понимает, что произошло. Я не вернусь к ней, у меня не железная психика. Сыну дам все, что могу. Ей - нет. Если ты женщина с ребенком, тебе многое позволено, но не все», - возмутился артист.

Напомним, что Иван тесно общается с экс-супругой Татьяной Арнтгольц, и их дочь Мария даже смогла подружиться с новой избранницей отца, Лилией.

Иван Жидков не собирается прощать экс-избранницу

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Ключевые слова: Иван Жидков

Количество просмотров: 5 252
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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