Иван Жидков не собирается прощать экс-избранницу

Пара поражала идиллией в отношениях, поэтому недавнее заявление девушки о расставании с Иваном шокировало пользователей Сети. И вот на днях сам Жидков подтвердил данную информацию, заявив, что не намерен прощать экс-возлюбленную.«Женщина, которая хочет сохранить семью, не будет выкладывать такие посты, не будет усугублять ситуацию. Наверное, купаться во внимании, делать из меня козла (все посты не в прямую, косвенно, говорят вам, какой же я плохой) - важнее семьи. Я вам отвечаю, я делал все, что мог для семьи, сперва - для нее, потом - для себя. У Лили нет тормозов, она не понимает, что произошло. Я не вернусь к ней, у меня не железная психика. Сыну дам все, что могу. Ей - нет. Если ты женщина с ребенком, тебе многое позволено, но не все», - возмутился артист.Напомним, что Иван тесно общается с экс-супругой Татьяной Арнтгольц, и их дочь Мария даже смогла подружиться с новой избранницей отца, Лилией.