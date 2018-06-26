Наталия Власова поведала об истинных причинах развода

Все это время исполнительница предпочитала не рассказывать о том, почему же они пришли к такому решению. И вот на днях наконец-то Наталия поведала, что к этому они шли долгое время, в итоге точку в отношениях поставили еще в конце прошлого лета.«Потом в какой-то момент мы незаметно превратились просто в родственников. А затем — в соседей. У каждого началась своя жизнь. Общение стало чем-то обыденным. Привычкой. И на контрасте с тем, как это было раньше, получилась совсем печальная картина. Мы перестали заряжать друг друга энергией, отдалились друг от друга и поняли, что назад дороги уже просто никакой нет», - поделилась Власова.Напомним, что супруги прожили в браке двадцать лет, поэтому новость о разводе шокировала поклонников артистки.