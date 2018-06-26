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Наталия Власова поведала об истинных причинах развода

Сегодня, 08:51
Несколько месяцев назад появилась информация о том, что певица Наталия Власова развелась со своим супругом Олегом Новиковым.

Наталия Власова поведала об истинных причинах развода
Все это время исполнительница предпочитала не рассказывать о том, почему же они пришли к такому решению. И вот на днях наконец-то Наталия поведала, что к этому они шли долгое время, в итоге точку в отношениях поставили еще в конце прошлого лета.

Наталия Власова поведала об истинных причинах развода


«Потом в какой-то момент мы незаметно превратились просто в родственников. А затем — в соседей. У каждого началась своя жизнь. Общение стало чем-то обыденным. Привычкой. И на контрасте с тем, как это было раньше, получилась совсем печальная картина. Мы перестали заряжать друг друга энергией, отдалились друг от друга и поняли, что назад дороги уже просто никакой нет», - поделилась Власова.

Напомним, что супруги прожили в браке двадцать лет, поэтому новость о разводе шокировала поклонников артистки.

Наталия Власова поведала об истинных причинах развода

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Ключевые слова: Наталия Власова

Количество просмотров: 3 159
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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