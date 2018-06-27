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Матильда Шнурова впервые решилась на откровенный разговор о разводе

Сегодня, 11:31
Некоторое время назад лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров признался, что развелся с супругой Матильдой.

Матильда Шнурова впервые решилась на откровенный разговор о разводе
При этом женщина предпочитала никак не реагировать на эту ситуцаию и отказывалась от комментариев. И вот на днях Матильда наконец-то решила прояснить ситуацию и попросила не лезть в ее личную жизнь.

Матильда Шнурова впервые решилась на откровенный разговор о разводе


«Дорогие конспираторы, наблюдатели, исследователи, толкователи и, конечно, доброжелатели, жизнь сложнее, чем лента новостей, не пытайтесь разобраться, удовлетворяя своё любопытство, вчитываясь в чьи-то интерпретации и высказывая свои, это бесполезно. Порой и сами главные герои не понимают что произошло на самом деле. В небе висит ядерный гриб, а они слепые не видят его в этот момент. Разбирайтесь лучше в своей собственной жизни, она проходит мимо, пока вы сидите в интернете, сливая своё драгоценное время в никуда. Мой вам совет, если позволите, стар как мир и довольно банален — живите своей жизнью», - заявила женщина.

Стоит отметить, что новость о разводе шокировала поклонников пары, так как их семья для всех казалась идеальной.

Матильда Шнурова впервые решилась на откровенный разговор о разводе

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Ключевые слова: Матильда Шнурова, Сергей Шнуров

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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