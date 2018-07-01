Бывшая свекровь Анны Седоковой обвинила ее в том, что она сама бросила дочь

«Все началось в июле 2017 года, Анна решила забрать Мону на ПМЖ для съемок «Вокруг света во время декрета». Но Мона была записана в школу Лос-Анджелеса. Она гражданка Америки, и среднее образование является обязательным, а непосещение школы – наказуемым. Поэтому Максим срочно увез Мону домой, где 23 августа внучка пошла в первый класс. А чтобы Анна насильно не вывезла ребенка, Макс через суд получил определение место жительства Моны в ЛА», – заявила женщина.
Напомним, по решению суда, Анна может видеться с Моникой только в присутствии посторонних лиц, Максим считает, что она может выкрасть девочку.