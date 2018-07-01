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Бывшая свекровь Анны Седоковой обвинила ее в том, что она сама бросила дочь

Вчера, 20:19
Вот уже полгода популярная певица Анна Седокова пытается защитить свои родительские права в борьбе с экс-супругом Максимом Чернявским.

Бывшая свекровь Анны Седоковой обвинила ее в том, что она сама бросила дочь
На днях же бывшая свекровь исполнительницы решила внести ясность в этот конфликт. По ее словам, Анна сама затеяла этот скандал, когда захотела снимать Монику в ток-шоу, причем забыла об учебе дочери в школе Лос-Анджелеса.

Бывшая свекровь Анны Седоковой обвинила ее в том, что она сама бросила дочь


«Все началось в июле 2017 года, Анна решила забрать Мону на ПМЖ для съемок «Вокруг света во время декрета». Но Мона была записана в школу Лос-Анджелеса. Она гражданка Америки, и среднее образование является обязательным, а непосещение школы – наказуемым. Поэтому Максим срочно увез Мону домой, где 23 августа внучка пошла в первый класс. А чтобы Анна насильно не вывезла ребенка, Макс через суд получил определение место жительства Моны в ЛА», – заявила женщина.

Напомним, по решению суда, Анна может видеться с Моникой только в присутствии посторонних лиц, Максим считает, что она может выкрасть девочку.

Бывшая свекровь Анны Седоковой обвинила ее в том, что она сама бросила дочь

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Ключевые слова: Анна Седокова

Количество просмотров: 2 938
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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