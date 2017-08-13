Ирина Аманти сделала большую глупость по отношению к Ольге Казаченко

Сегодня стало известно, что Ирина решила шантажировать Ольгу, угрожая опубликовать в Сети её интимные фотографии, которая Казаченко отправляла супругу."Пока концертный директор моего мужа #вадимказаченко Ира шантажирует меня угрозами выложить мои «непристойные фото», которые я якобы высылала своему мужу, хотела бы у вас спросить: а вы посылали своим мужьям или парням интимные фото? Шантажировали они вас потом ими?"- жаловалась Ольга на угрозы Ирины.Напомним, что в отличие от Аманти, Ольга и Вадим были расписаны официально, поэтому фолловеры матери ребенка Вадима уверены, что, даже если Ирина и решит разместить фото Оли в Интернете - это только будет для неё дополнительным пиаром.