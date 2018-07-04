Ксения Бородина в годовщину свадьбу поведала о конфликте с мужем

Но в итоге пара смогла решить все проблемы и теперь в их отношениях все гладко. Вчера, 3 июля, Ксения и Курбан отмечали три года со дня свадьбы, в честь этого в своем микроблоге Ксения оставила пост с рассуждениями.«Прошли и взлеты и падения, но продолжаем идти вместе. Отношение, брак, семья — всегда являются трудной работой, но очень благодарной», — заявила Бородина.Напомним, что у супругов подрастает общая дочь Теона, а также у Ксении есть старшая дочь от предыдущего брака Маруся.