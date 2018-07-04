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Ксения Бородина в годовщину свадьбу поведала о конфликте с мужем

Сегодня, 10:32
Около месяца назад в Сети активно обсуждались серьезные проблемы в отношениях телеведущей Ксении Бородиной и ее супруга Курбана Омарова.

Ксения Бородина в годовщину свадьбу поведала о конфликте с мужем
Но в итоге пара смогла решить все проблемы и теперь в их отношениях все гладко. Вчера, 3 июля, Ксения и Курбан отмечали три года со дня свадьбы, в честь этого в своем микроблоге Ксения оставила пост с рассуждениями.

Ксения Бородина в годовщину свадьбу поведала о конфликте с мужем


«Прошли и взлеты и падения, но продолжаем идти вместе. Отношение, брак, семья — всегда являются трудной работой, но очень благодарной», — заявила Бородина.

Напомним, что у супругов подрастает общая дочь Теона, а также у Ксении есть старшая дочь от предыдущего брака Маруся.

Ксения Бородина в годовщину свадьбу поведала о конфликте с мужем

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Ключевые слова: Ксения Бородина

Количество просмотров: 1 859
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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