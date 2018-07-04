Шерил Коул откровенно рассказала о причинах расставания с Лиамом Пейном

Пара сама официально сообщила об этом, чтобы пресечь распространение слухов. Экс-влюбленные не стали афишировать причины разрыва, но, по слухам, к этому отношение имела мама Шерил. Певица поспешила опровергнуть данную информацию."Мне очень тяжело комментировать это, тем более в такие трудные моменты. Но сидеть и читать такие ложные и неприятные статьи о моей маме я не могу. Я не знаю, почему ее вовлекают в то, что касается меня. Уверяю вас, она не имеет к этому никакого отношения. Я взрослая женщина и сама способна разобраться со своей жизнью. Она очень добрая женщина и не заслуживает того, чтобы ее втягивали во что-то, что не имеет к ней отношения", - призналась Коул.Стоит отметить, что пара была вместе два с половиной года, а год назад у них родился сын Беар, но тем не менее Шерил и Лиам не смогли сохранить свои отношения.