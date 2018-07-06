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Агата Муцениеце впервые откровенно поведала о причинах недавнего конфликта с мужем

Сегодня, 09:21
На протяжении месяца поклонники российских актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного всерьез переживали за знаменитостей.

Агата Муцениеце впервые откровенно поведала о причинах недавнего конфликта с мужем
В отношениях супругов царил разлад, они даже поговаривали о разводе. К счастью, пара сумела решить все возникшие проблемы. В недавнем влоге Агата впервые решила рассказать о том, что же тогда случилось в ее отношениях с мужем.

Агата Муцениеце впервые откровенно поведала о причинах недавнего конфликта с мужем


«У нас все наладилось. Но это были тяжелые времена. Никто не причастен к тому, что мы ставили что-то на паузу в нашей жизни. Мы просто очень разные люди. Иногда наши темпераменты сталкиваются и бушуют. Я очень тяжело пережила все события. Как будто у меня высосали всю энергию. Если у нас и бывают какие-то разногласия, то они не касаются третьих лиц. В наших отношениях они не существуют. Мы можем пережить все, кроме того, чтобы не быть вместе», – ответила актриса.

Напомним, недавно Павел попал в больницу и теперь шокирует поклонников снимками с больничной койки, хотя Агата уверяет, что жизни Павла ничего не угрожает.

Агата Муцениеце впервые откровенно поведала о причинах недавнего конфликта с мужем

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Ключевые слова: Агата Муцениеце, Павел Прилучный

Количество просмотров: 1 495
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из видео

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