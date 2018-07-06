Агата Муцениеце впервые откровенно поведала о причинах недавнего конфликта с мужем

В отношениях супругов царил разлад, они даже поговаривали о разводе. К счастью, пара сумела решить все возникшие проблемы. В недавнем влоге Агата впервые решила рассказать о том, что же тогда случилось в ее отношениях с мужем.«У нас все наладилось. Но это были тяжелые времена. Никто не причастен к тому, что мы ставили что-то на паузу в нашей жизни. Мы просто очень разные люди. Иногда наши темпераменты сталкиваются и бушуют. Я очень тяжело пережила все события. Как будто у меня высосали всю энергию. Если у нас и бывают какие-то разногласия, то они не касаются третьих лиц. В наших отношениях они не существуют. Мы можем пережить все, кроме того, чтобы не быть вместе», – ответила актриса.Напомним, недавно Павел попал в больницу и теперь шокирует поклонников снимками с больничной койки, хотя Агата уверяет, что жизни Павла ничего не угрожает.