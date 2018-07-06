Тимур Еремеев устал от скандала с сестрой и намеревается уехать из России

Девушка пытается доказать, что все слова Тимура являются враньем и разбирается с ним в суде. Недавно же Еремеев признался, что устал уже от этих выяснений отношений и в скором времени хочет улететь на отдых в Грецию, подальше от проблем.«Я действительно выиграл второй иск. Но, если честно, вообще не хочу это обсуждать. Настолько устал от этой темы! Я даже термина «выиграл» сторонюсь, потому что ни с кем не играл и не участвовал ни в каких соревнованиях. Просто хочется, чтобы все поскорее закончилось. Я думаю, что всем нормальным, адекватным людям все понятно давно.У нас свободная страна. Пусть Карина собирает компромат. Я даже видеть этого не хочу, не то, что обсуждать. Это все очень грустно и смешно одновременно. Очень хочется уехать и немножко выдохнуть, посидеть возле моря и ничего не делать. Я собираюсь в Грецию со своей семьей. Нужно иногда побыть в изоляции от всей суеты, которая происходит», – ответил молодой человек.Напомним, что Тимур счастлив в браке с супругой Ольгой, с которой воспитывает полуторагодовалую дочь Веронику. Он не претендует на наследство отца, Спартака Мишулина, поэтому не понимает недовольства Карины.