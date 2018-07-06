Юрист экс-супруги Армена Джигарханяна не стала скрывать серьезное заболевание актера

Виталина не скрывает своих чувств и становится частой гостьей различных ток-шоу, в то же время Армен Борисович старается обходить эту тему стороной. Недавно же адвокат женщины Лариса Широкова решила пролить свет на эту ситуацию.«Против Армена Борисовича вполне можно было бы возбудить дело о клевете и оскорблениях. Исковое заявление уже готово, но мы не даем ему хода, потому что учитываем физическое состояние и возраст возможного ответчика. Адресных претензий к нему мы не имеем, потому что понимаем, с кем ведем незримую борьбу – это далеко не народный артист, который очень болен и крайне истощен. Предполагаем, что он не отдает себе отчета в происходящем и не в состоянии адекватно оценить всю ситуацию, юридическую конструкцию и последствия», – считает юрист.Виталина пытается доказать свою невиновность, категорически опровергая обвинения в мошенничестве.