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Юрист экс-супруги Армена Джигарханяна не стала скрывать серьезное заболевание актера

Сегодня, 09:55
Бывшие супруги Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская не смогли мирно решить свои проблемы, и их конфликт обсуждается уже очень давно.

Юрист экс-супруги Армена Джигарханяна не стала скрывать серьезное заболевание актера
Виталина не скрывает своих чувств и становится частой гостьей различных ток-шоу, в то же время Армен Борисович старается обходить эту тему стороной. Недавно же адвокат женщины Лариса Широкова решила пролить свет на эту ситуацию.

Юрист экс-супруги Армена Джигарханяна не стала скрывать серьезное заболевание актера


«Против Армена Борисовича вполне можно было бы возбудить дело о клевете и оскорблениях. Исковое заявление уже готово, но мы не даем ему хода, потому что учитываем физическое состояние и возраст возможного ответчика. Адресных претензий к нему мы не имеем, потому что понимаем, с кем ведем незримую борьбу – это далеко не народный артист, который очень болен и крайне истощен. Предполагаем, что он не отдает себе отчета в происходящем и не в состоянии адекватно оценить всю ситуацию, юридическую конструкцию и последствия», – считает юрист.

Виталина пытается доказать свою невиновность, категорически опровергая обвинения в мошенничестве.

Юрист экс-супруги Армена Джигарханяна не стала скрывать серьезное заболевание актера

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Ключевые слова: Армен Джигарханян, Виталина Цымбалюк-Романовская

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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