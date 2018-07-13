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Александр и Милана Кержаковы смогли договориться о разделе имущества, подписав брачный договор

Сегодня, 09:48
Некоторое время назад конфликт в семье Александра и Миланы Кержаковых был самой обсуждаемой темой в Сети.

Александр и Милана Кержаковы смогли договориться о разделе имущества, подписав брачный договор
Супруги пытались договориться между собой, но их попытки не увенчались успехом. По сведениям инсайдера, на днях пара посетила нотариуса, где подписала брачный договор, в котором оговаривается раздел имущества супругов.

Александр и Милана Кержаковы смогли договориться о разделе имущества, подписав брачный договор


Все деньги семьи хранились в банке на счете на имени Миланы, теперь же пара договорилась о том, что семейный бюджет после развода будет поделен поровну. Даже при таких условиях девушка получит около двух миллионов долларов.

Александр и Милана Кержаковы смогли договориться о разделе имущества, подписав брачный договор

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Ключевые слова: Милана Кержакова, Александр Кержаков

Количество просмотров: 4 446
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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