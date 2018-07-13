Все деньги семьи хранились в банке на счете на имени Миланы, теперь же пара договорилась о том, что семейный бюджет после развода будет поделен поровну. Даже при таких условиях девушка получит около двух миллионов долларов.
Александр и Милана Кержаковы смогли договориться о разделе имущества, подписав брачный договор
Сегодня, 09:48
Некоторое время назад конфликт в семье Александра и Миланы Кержаковых был самой обсуждаемой темой в Сети.
Супруги пытались договориться между собой, но их попытки не увенчались успехом. По сведениям инсайдера, на днях пара посетила нотариуса, где подписала брачный договор, в котором оговаривается раздел имущества супругов.
Все деньги семьи хранились в банке на счете на имени Миланы, теперь же пара договорилась о том, что семейный бюджет после развода будет поделен поровну. Даже при таких условиях девушка получит около двух миллионов долларов.
Все деньги семьи хранились в банке на счете на имени Миланы, теперь же пара договорилась о том, что семейный бюджет после развода будет поделен поровну. Даже при таких условиях девушка получит около двух миллионов долларов.
← Дарья Клюкина поделилась снимками в с...
Ключевые слова: Милана Кержакова, Александр Кержаков
Количество просмотров: 4 446
Количество просмотров: 4 446
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Александр и Милана Кержаковы смогли договориться о разделе имущества, подписав брачный договор Некоторое время назад конфликт в семье Александра и Миланы Кержаковых был самой обсуждаемой темой в Сети.
Дарья Клюкина поделилась снимками в свадебных платьях Дарья Клюкина одержала победу в шоу "Холостяк", где боролась за сердце популярного исполнителя Егора Крида.
Светлана Ходченкова поделилась снимком в микробикини, взволновав фанатов Как и многие знаменитости, актриса Светлана Ходченкова в настоящее время находится на отдыхе.
Поклонники пришли в восторг от фото подросшего Платона Известный телеведущий Дмитрий Шепелев продолжает скрывать своего сына Платона, которому уже пять лет.
Загрузка...