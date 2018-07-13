Александр и Милана Кержаковы смогли договориться о разделе имущества, подписав брачный договор

Супруги пытались договориться между собой, но их попытки не увенчались успехом. По сведениям инсайдера, на днях пара посетила нотариуса, где подписала брачный договор, в котором оговаривается раздел имущества супругов.Все деньги семьи хранились в банке на счете на имени Миланы, теперь же пара договорилась о том, что семейный бюджет после развода будет поделен поровну. Даже при таких условиях девушка получит около двух миллионов долларов.