Жанна Эппле много лет конфликтует со своей мамой

«Мама даже своего правнука не видела. О встрече не просила. Отец Потапа, мой бывший муж, тоже, по-моему, даже не знает, что у него родился внук. Люди – очень странные, вот так бывает. О том, что мы не общаемся с мужем, я не переживаю. Ничего к нему не чувствую – лет десять мы его не видим вообще. А что касается мамы, то мне очень грустно, конечно, что так складывается. Иногда созваниваемся, но это случается крайне редко», — поведала Эппле.
Актриса не раз признавалась, что ее отношения с мамой всегда были натянутыми, и она уже не надеется на то, что сможет найти с ней общий язык.