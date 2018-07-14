Жанна Эппле много лет конфликтует со своей мамой

В феврале этого года у Жанны родился долгожданный внук Север, в котором актриса души не чает. Но, к сожалению, мама Жанны до сих пор не видела своего правнука и особо не желает этого.«Мама даже своего правнука не видела. О встрече не просила. Отец Потапа, мой бывший муж, тоже, по-моему, даже не знае­т, что у него родился внук. Люди – очень странные, вот так бывает. О том, что мы не общаемся с мужем, я не переживаю. Ничего к нему не чувствую – лет десять мы его не видим вообще. А что касается мамы, то мне очень грустно, конечно, что так складывается. Иногда созваниваемся, но это случается крайне редко», — поведала Эппле.Актриса не раз признавалась, что ее отношения с мамой всегда были натянутыми, и она уже не надеется на то, что сможет найти с ней общий язык.