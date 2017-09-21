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Яна Кошкина поставила точку в отношениях со своим бойфрендом

Вчера, 19:47
Кто был таинственным мужчиной Яны Кошкиной неизвестно, но он периодически жаловалась, что он доводит её до слез.

Яна Кошкина поставила точку в отношениях со своим бойфрендом
Пытаясь помириться со своим состоятельным ухажером, Яна признавалась, что с ней не просто и до поры до времени её обаяние и формы делали свое дело, но теперь её сердце свободно. Несколько дней назад она официально заявила об этом, делясь фотографиями с премьеры.

Яна Кошкина поставила точку в отношениях со своим бойфрендом


До последнего времени в качестве места своего проживания Яна постоянно указывала престижную Барвиху. Интересно, сейчас в геолокации, что-то поменяется или Яна останется жить в этом поселке, облюбованном миллионерами.

Яна Кошкина поставила точку в отношениях со своим бойфрендом

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Ключевые слова: Яна Кошкина

Количество просмотров: 3 653
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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