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Мария Кожевникова рассказала об отношениях с мужем

Вчера, 20:09
Не так давно Мария Кожевникова поделилась с поклонниками своими мыслями о том, что идеальных мужчин не бывает, а если хочешь такого, то его надо родить и вырастить самой.

Мария Кожевникова рассказала об отношениях с мужем
Все это и породило подозрения, что с мужем у Марии существуют разногласия. А сейчас Кожевникова отдыхает у теплого моря и публикует соблазнительные фотографии в купальниках.

Мария Кожевникова рассказала об отношениях с мужем


Возможно, еще и по этой причине ей захотелось рассказать об отношениях с мужем.

- Бытует мнение, что чем больше откровенных фото, тем большее одиночество одолевает душу ... но за меня не переживайте, все фото делает муж, а я наслаждаюсь своим упорством и силой воли, - написала Мария в комментариях к фото, где лежит на берегу моря.

Значит, все хорошо, а сила воли это по отношению к отказу от мяса.

Мария Кожевникова рассказала об отношениях с мужем

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Ключевые слова: Мария Кожевникова

Количество просмотров: 8 346
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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