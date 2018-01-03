Мария Кожевникова рассказала об отношениях с мужем

Не так давно Мария Кожевникова поделилась с поклонниками своими мыслями о том, что идеальных мужчин не бывает, а если хочешь такого, то его надо родить и вырастить самой.
Все это и породило подозрения, что с мужем у Марии существуют разногласия. А сейчас Кожевникова отдыхает у теплого моря и публикует соблазнительные фотографии в купальниках.
Возможно, еще и по этой причине ей захотелось рассказать об отношениях с мужем.
- Бытует мнение, что чем больше откровенных фото, тем большее одиночество одолевает душу ... но за меня не переживайте, все фото делает муж, а я наслаждаюсь своим упорством и силой воли, - написала Мария в комментариях к фото, где лежит на берегу моря.
Значит, все хорошо, а сила воли это по отношению к отказу от мяса.
Ключевые слова: Мария Кожевникова
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