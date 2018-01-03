Мария Кожевникова рассказала об отношениях с мужем

Сергей Жуков, наконец, рассказала, что же с ним на самом деле произошло.

Придя на программу «Центральное телевидение» Сергей Жуков пояснил, что , в свое время сильно ударился животом о стальную конструкцию, но не сразу придал значение появившемуся синяку.