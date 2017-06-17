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Дочка Джоли и Питта окончательно стала мальчиком

Вчера, 11:31
Если до этого времени была надежда в том, что дочка Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло вернется в образ девочки, то после таких фото папарацци - вариантов нет.

Дочка Джоли и Питта окончательно стала мальчиком

Журналисты сделали снимки Джоли и Шайло, которые выходили из ресторана суши в Лос-Анджелесе.

Дочка Джоли и Питта окончательно стала мальчиком


Дочка Джоли и Питта окончательно стала мальчиком


Шайло не только оделась совсем без грамма женственности, но и побежала впереди мамы и её друзей, чтобы открыть им дверь в машину.

Дочка Джоли и Питта окончательно стала мальчиком


Напомню, многие зарубежные СМИ винят в такой сломанной психике Бреда Питта, который ушёл из семьи в 2016 году, до этого демонстрировав, по словам Анджелины, отвратительное поведение в семье.

Дочка Джоли и Питта окончательно стала мальчиком


Дочка Джоли и Питта окончательно стала мальчиком

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Ключевые слова: Анджелина Джоли

Количество просмотров: 6 461
Автор: Mysha

Автор фото: celebsfirst.com

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