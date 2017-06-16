Курбан Омаров заработал себе очень опасную болезнь

Как оказалось, у Курбана Омарова развивается межпозвоночная грыжа, что является крайне неприятным заболеванием и трудно поддается лечению. Возможно, что в скором времени Курбану потребуется операция, но пока попробуют обойтись без хирургического вмешательства.Причин возникновения грыжи очень много. Это может быть и сидячий образ жизни, наличие вредных привычек, неправильное питание с высоким содержанием жира и многое другое.Так что, Омарову надо внимательнее относится к своему здоровью.