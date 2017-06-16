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Курбан Омаров заработал себе очень опасную болезнь

Вчера, 11:07
Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров пожаловался на сильные боли.

Курбан Омаров заработал себе очень опасную болезнь
Как оказалось, у Курбана Омарова развивается межпозвоночная грыжа, что является крайне неприятным заболеванием и трудно поддается лечению. Возможно, что в скором времени Курбану потребуется операция, но пока попробуют обойтись без хирургического вмешательства.

Причин возникновения грыжи очень много. Это может быть и сидячий образ жизни, наличие вредных привычек, неправильное питание с высоким содержанием жира и многое другое.

Так что, Омарову надо внимательнее относится к своему здоровью.

Курбан Омаров заработал себе очень опасную болезнь

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Ключевые слова: Курбан Омаров, Ксения Бородина

Количество просмотров: 4 771
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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