Курбан Омаров заработал себе очень опасную болезнь

Как оказалось, у Курбана Омарова развивается межпозвоночная грыжа, что является крайне неприятным заболеванием и трудно поддается лечению. Возможно, что в скором времени Курбану потребуется операция, но пока попробуют обойтись без хирургического вмешательства.
Причин возникновения грыжи очень много. Это может быть и сидячий образ жизни, наличие вредных привычек, неправильное питание с высоким содержанием жира и многое другое.
Так что, Омарову надо внимательнее относится к своему здоровью.
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, Ксения Бородина
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