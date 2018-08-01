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Елена Степаненко положила глаз на элитные квартиры Татьяны Брухуновой

Вчера, 11:07
За последние несколько лет молодая помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова обзавелась двумя элитными квартирами в центре Москвы.

Елена Степаненко положила глаз на элитные квартиры Татьяны Брухуновой
Рыночная стоимость этого жилья, по данным КП, может достигать 280 миллионов рублей. Так вот если адвокатам Степаненко удастся доказать, что квартиры были куплены на деньги Петросяна, то это будет расцениваться, как вывод средств из семейного бюджета, а значит. При разделе имущества Евгений Ваганович должен будет компенсировать Елене Григорьевне половину их стоимости.

Так что, делить предстоит не только те 1 500 000 000 рублей, которые вложены в квартиры и антиквариат Петросяна, но и квартиры его предприимчивой помощницы.

Елена Степаненко положила глаз на элитные квартиры Татьяны Брухуновой

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Ключевые слова: Елена Степаненко, Татьяна Брухунова, Евгений Петросян

Количество просмотров: 3 939
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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