Елена Степаненко положила глаз на элитные квартиры Татьяны Брухуновой

Рыночная стоимость этого жилья, по данным КП, может достигать 280 миллионов рублей. Так вот если адвокатам Степаненко удастся доказать, что квартиры были куплены на деньги Петросяна, то это будет расцениваться, как вывод средств из семейного бюджета, а значит. При разделе имущества Евгений Ваганович должен будет компенсировать Елене Григорьевне половину их стоимости.Так что, делить предстоит не только те 1 500 000 000 рублей, которые вложены в квартиры и антиквариат Петросяна, но и квартиры его предприимчивой помощницы.