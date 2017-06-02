Мария Максакова вышла замуж за брачного афериста и лишилась квартиры

Максакова была настолько очарована своим новым мужем, что в порыве страсти подарила ему свою роскошную квартиру на Краснопресненской набережной. Недолго думая, муженек тут же продал её своему земляку Мурату Мержоеву.По данным МК, этот самый Мурат, так же не чист на руку и давно числится в списках судебных приставов, как злостный неплательщик.Так что, теперь Мария Петровна вынуждена через суд возвращать свой подарок ну, и наверное, развод с предприимчивым муженьком последует незамедлительно.